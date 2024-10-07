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Лавров: для завершения конфликта на Украине необходимо устранить его первопричины

Лавров: Россия готова к дипломатическому урегулированию конфликта с Украиной

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Россия готова к дипломатическому решению украинского кризиса, однако для окончания конфликта должны быть устранены его первопричины. Такое мнение в интервью Newsweek высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Лавров подчеркнул, что позиция РФ по этому вопросу «хорошо известна и остается неизменной». Политико-дипломатическое решение должно устранить первопричины кризиса, при этом речь идет не о прекращении огня, а о завершении конфликта как такового.

«Украина должна вернуться к нейтральному, внеблоковому и безъядерному статусу, защищать русский язык, соблюдать права и свободы всех своих граждан», — пояснил он.

По словам Лаврова, в основу урегулирования могли бы лечь Стамбульские договоренности, парафированные 29 марта 2022 года делегациями России и Украины. Они предусматривали отказ Киева от вступления в НАТО и содержали гарантии безопасности Украины при признании реалий, сложившихся к тому моменту «на земле».

При этом Лавров напомнил, что «за два с лишним года эти реалии существенно изменились, в том числе в правовом плане».

14 июня президент Владимир Путин сделал Киеву и Западу «реальное предложение» по «окончательному завершению» СВО. По его словам, чтобы приступить к мирным переговорам, украинские войска должны быть полностью выведены с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, Украина должна отказаться от планов по вступлению в НАТО и от размещения на территории страны ядерного оружия. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Лавров рассказал об отношении России к выборам в США.

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Операция на Украине
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