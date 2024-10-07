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Пашинян поздравил Путина с днем рождения

Пашинян поздравил Путина и выразил надежду на взаимодействие между РФ и Арменией

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Александр Казаков/РИА Новости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения и выразил надежду, что сотрудничество Еревана и Москвы станет более активным. Об этом сообщили в пресс-службе армянского кабинета министров.

В своем поздравлении глава правительства Армении отметил, что в настоящее время особо выделяется необходимость укрепления взаимовыгодного сотрудничества Армении и России. По словам Пашиняна, данный аспект представляет взаимный интерес обоих государств.

«Рассчитываю на совместную активизацию обоюдовыгодного взаимодействия между Ереваном и Москвой, а также развитие разнопланового диалога на основе взаимопонимания, доверия и учета интересов наших государств», — говорится в поздравительной телеграмме армянского премьера.

Также Пашинян пожелал Путину здоровья, успеха и благ.

7 октября президент России отмечает 72-й день рождения. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что в этот день у российского лидера назначены рабочие встречи закрытого характера, международный телефонный разговор, а также неформальное общение с главами стран Содружества независимых государств (СНГ).

Путина уже поздравил глава Туркменистана Сердар Бердымухамедов. Также поздравительную телеграмму направил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Ранее стало известно, что Путин отметит день рождения в Москве.

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