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В России раскрыли предполагаемую цель украинской провокации с применением химоружия

Кириллов: Россию хотят лишить права голоса в исполнительных органах КЗХО

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

В России предполагают, что после провокации Киева с применением отравляющих веществ в отношении РФ может быть вынесено решение о поражении в правах в качестве участника Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО). Такое мнение высказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, сообщает РИА Новости.

По словам Кириллова, в случае принятия такого решения Россия лишится права голоса в исполнительных органах КЗХО, а ее представители не смогут занимать должности в этой структуре.

1 октября Служба внешней разведки России (СВР) сообщила о планах западных и украинских спецслужб провести инсценировку применения химического оружия в Сирии. Операцию хотят провести на севере провинции Идлиб. После этого спецслужбы недружественных стран намерены развернуть кампанию по дискредитации Дамаска и Москвы в ООН и Организации по запрещению химоружия. Для реализации плана спецслужбы планируют задействовать организацию «Белые каски».

Ранее в СВР заявили, что Запад подрывает авторитет РФ в странах глобального Юга.

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