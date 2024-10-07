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Песков выразил поддержку персоналу ВГТРК после хакерской атаки

Песков назвал беспрецедентной хакерскую атаку на системы ВГТРК

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил поддержку сотрудникам холдинга ВГТРК, информационные системы которого подверглись масштабной хакерской атаке. Об этом пишет РИА Новости.

«Я хочу выразить поддержку коллективу ВГТРК. Наш государственный холдинг информационный, один из крупнейших, столкнулся с беспрецедентной хакерской атакой на свою цифровую инфраструктуру», — сказал представитель Кремля в ходе регулярного брифинга с журналистами.

Он обратил внимание, что прямо сейчас работники холдинга прилагают огромные усилия для устранения последствий ЧП. Кроме того, специалисты пытаются установить обстоятельства произошедшего и непосредственных организаторов атаки.

7 октября источник сообщил «Газете.Ru», что информационные системы ВГТРК подверглись хакерской атаке. Из-за этого перестали работать онлайн-вещание и внутренние сервисы холдинга.

По словам источника, злоумышленники стерли все данные, которые хранились на серверах ВГТРК. В том числе это касается резервных копий. Из-за этого на восстановление информации и возвращение холдинга в привычный режим работы потребуется очень много времени.

Ранее хакерскую атаку на ВГТРК связали со взломом видеохостинга RuTube в 2022 году.

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