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Глава Крыма рассказал о судьбе России под руководством Путина

Глава Крыма Аксенов заявил, что Путин отвел Россию от края пропасти

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил в своем Telegram-канале, что под руководством Владимира Путина Россия прошла огромный путь созидания и вернула себе статус великой державы после девяностых.

В своем сообщении Аксенов отметил, что лидеров такого масштаба, как Путин, «в мире больше нет».

«Под его руководством наша страна, стоявшая в конце девяностых, без всякого преувеличения, на краю пропасти, прошла огромный путь созидания. Вернула себе статус великой державы, стала одним из центров нового, многополярного миропорядка», — написал глава Крыма.

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