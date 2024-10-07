Экс-нардеп раскрыл план Запада по конфликту на Украине после выборов в США

Бывший депутат Верховной рады Олег Царев заявил, что Запад готовит общественное мнение к принятию точки зрения на то, что Украина не сможет победить Россию в прямом военном противостоянии, поэтому конфликт необходимо заканчивать. Так в беседе с РИА Новости он оценил публикации в западных СМИ с неутешительными для Киева прогнозами.

Несмотря на попытки Запада перевести конфликт в более спокойное состояние, Владимир Зеленский не будет предпринимать никаких шагов до результатов президентских выборов в США, отметил Царев. По его мнению, последнее слово будет за американским президентом – Дональдом Трампом или Камалой Харрис.

Кроме того, считает экс-нардеп, ситуация на Украине не такая тяжелая, как ее рисуют в западных СМИ, поскольку фронт не обрушился, а зимой, вероятно, в республике удастся избежать массовых отключений электричества.

Подобные публикации необходимы для подготовки общественного мнения Запада к тому, что Россию победить не получится и конфликт следует заканчивать, указал политик. По мнению Царева, после ноябрьских выборов Зеленского «додавят», но для переговоров нужно создать подходящие условия, чем союзники Украины в данный момент и занимаются.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мир в стране возможен только на основе международного права без какой-либо торговли суверенитетом или территориями. По его словам, главная задача так называемого «плана победы» — гарантировать надежный мир и длительную безопасность.

Ранее в Совфеде назвали условие для начала переговоров с Украиной.