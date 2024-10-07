Президент Туркменистана поздравил Путина с днем рождения

Глава Туркменистана Сердар Бердымухамедов поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. Поздравление опубликовано на туркменском портале Türkmenmetbugat.

«Мы в Туркменистане высоко оцениваем ваш большой личный вклад в развитие дружественных отношений между нашими государствами и надеемся на дальнейшее укрепление стратегического партнерства, опирающегося на многолетние традиции взаимного уважения, доверия и добрососедства»,— сказано в сообщении Бердымухамедова.

До этого глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем поздравлении Путина с днем рождения отмечал, что российскому лидеру принадлежит огромное количество судьбоносных в истории РФ заслуг и достижений.

6 октября сотни листовок с поздравлениями в адрес президента России появились на улицах итальянского города Генуя. Автором инициативы выступил местный журналист Винченцо Лоруссо.

Путин родился 7 октября 1952 года. В текущем году президенту Российской Федерации исполняется 72 года.

Ранее стало известно, что Путин отметит день рождения в Москве.