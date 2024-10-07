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Зеленский отправил главу генштаба ВСУ и вице-премьера обсуждать «план победы» в США

Зеленский отправил в США главу генштаба и вице-премьера обсуждать «план победы»

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Владимир Зеленский заявил, что начальник генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич и вице-премьер Ольга Стефанишина находятся в Вашингтоне для обсуждения деталей так называемого «плана победы» с партнерами Киева. Публикация появилась в его Telegram-канале.

«Главком [Сырский] вместе с другими военными, с представителями министерства обороны на следующей неделе будут работать с нашими партнерами по деталям «плана победы» – военных пунктов плана и стратегических безопасности. Я отправил наших представителей в Вашингтон – начальника Генштаба Баргилевича и вице-премьер-министра Стефанишину», — сказал Зеленский.

До этого сообщалось, что так называемый «план победы», который Зеленский подготовил в преддверии официального визита в США, содержит четыре основных пункта. Одним из требований Киева к западным партнерам может стать предоставление гарантий безопасности. Кроме того, украинский лидер планирует убедить Вашингтон в необходимости продолжить операцию на территории Курской области и предоставить его стране некоторые виды современных вооружений. Еще одним пунктом «плана» стало продолжение финансирования Украины со стороны зарубежных союзников.

Ранее в Совфеде назвали условие для начала переговоров с Украиной.

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