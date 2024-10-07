Лукашенко поздравил Путина с днем рождения

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравлении к российскому коллеге Владимиру Путину с днем рождения отметил, что Минск ценит позицию Москвы, нацеленную на развитие отношений. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте белорусского лидера.

Лукашенко написал, что глубокое понимание Путиным исторической миссии России и его личная ответственность за судьбу российского народа и отчизны стали надежным залогом укрепления государственности и суверенитета страны, были повышены социально-экономический потенциал и международный авторитет РФ.

Лукашенко также подчеркнул, что в его стране высоко ценят последовательную твердую позицию Путина и его принципиальный настрой на дальнейшее развитие отношений союзничества и стратегического партнерства между Минском и Москвой.

Белорусский лидер выразил уверенность, что сообща двум странам удастся открыть новые горизонты и наметить перспективные направления сотрудничества, отвечающие современным вызовам.

Лукашенко пожелал Путину доброго здоровья и многих лет жизни, счастья и успехов в государственной деятельности на благо России.

7 октября Владимиру Путину исполнился 71 год.

Ранее Кадыров в день рождения Путина заявил о его судьбоносных заслугах для России.