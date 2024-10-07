Байдена обвинили в отсутствии ума из-за слов об ударе Израиля по Ирану

Бывший советник экс-президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон обвинил Джо Байдена в некомпетентности и отсутствии ума после его заявлений о том, что Израиль не должен атаковать ядерные и нефтяные объекты Ирана. Об этом сообщает The Hill.

Болтон заявил, что после слов Байдена он посчитал, «что это просто некомпетентность, или, может быть, умственные способности, или их отсутствие». Экс-советник предположил, что действующий президент пытается предотвратить эскалацию конфликта перед президентскими выборами в США.

Байден пытается загнать Израиль в рамки, считает эксперт.

«Я думаю, все, о чем он заботится, — это не допустить, чтобы это стало большей проблемой, чем она уже есть», — сказал Болтон, отметив, что, по его мнению, цены на нефть являются «одним из аспектов» этой динамики.

3 октября США Джо Байден выступил против идеи нанесения Израилем ударов по ядерным объектам на иранской территории. Об этом он заявил журналистам после обсуждения с лидерами «Большой семерки» новых санкций против Ирана в связи с атакой на Израиль.

Американский президент подчеркнул, что Вашингтон признает право страны на ответные действия против Ирана, но ответ должен быть пропорциональным.

Ранее премьер Ливана призвал надавить на Израиль для прекращения огня.