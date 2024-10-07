Дипломат заявила об интересе стран глобального Юга к позиции РФ по Украине

Представители стран глобального Юга в Вене продолжают проявлять глубокий интерес к позиции Москвы по ситуации в зоне украинского конфликта. Такое заявление сделала исполняющий обязанности руководителя российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова, пишет РИА Новости.

Дипломат обратила внимание, что представители РФ не имеют иллюзий по поводу способности различных международных организаций адекватно отреагировать на военные преступления Украины. В том числе это касается Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Однако, по словам Ждановой, для российской делегации это не является препятствием в процессе освещения реального положения дел на поле боя. Речь идет о ходе сражений не только на украинской территории, но и в Курской области.

«Тем более что государства глобального Юга, представленные на других венских площадках, проявляют глубокий интерес к российской позиции», — подчеркнула она.

4 октября газета «Известия» со ссылкой на высокопоставленный источник сообщила, что РФ не планирует отказываться от членства в ОБСЕ даже на фоне «притеснения» страны. По данным журналистов, Москва нуждается в этой международной организации в качестве площадки для диалога.

Ранее в ОБСЕ высказались об августовских атаках украинских войск на Курскую область.