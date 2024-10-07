Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Дипломат заявила об интересе стран глобального Юга к позиции РФ по Украине

Дипломат Жданова сообщила, что глобальному Югу интересна позиция РФ по Украине

close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Представители стран глобального Юга в Вене продолжают проявлять глубокий интерес к позиции Москвы по ситуации в зоне украинского конфликта. Такое заявление сделала исполняющий обязанности руководителя российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова, пишет РИА Новости.

Дипломат обратила внимание, что представители РФ не имеют иллюзий по поводу способности различных международных организаций адекватно отреагировать на военные преступления Украины. В том числе это касается Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Однако, по словам Ждановой, для российской делегации это не является препятствием в процессе освещения реального положения дел на поле боя. Речь идет о ходе сражений не только на украинской территории, но и в Курской области.

«Тем более что государства глобального Юга, представленные на других венских площадках, проявляют глубокий интерес к российской позиции», — подчеркнула она.

4 октября газета «Известия» со ссылкой на высокопоставленный источник сообщила, что РФ не планирует отказываться от членства в ОБСЕ даже на фоне «притеснения» страны. По данным журналистов, Москва нуждается в этой международной организации в качестве площадки для диалога.

Ранее в ОБСЕ высказались об августовских атаках украинских войск на Курскую область.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами