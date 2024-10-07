Посол заявил о случаях депортации на Кубу релокантов из России

В Латинской Америке фиксируются факты депортации на Кубу релокантов из России. Об этом сообщил посол России на Кубе Виктор Коронелли, передает ТАСС.

«В последнее время были случаи депортации таких категорий наших граждан на Кубу», — проинформировал он и подчеркнул, что такие ситуации не носят массового характера.

Коронелли обратил внимание на то, что главным образом это касается Мексики, но было несколько случаев депортации из Панамы.

Дипломат объяснил, что в Мексику желают попасть те граждане России, которые затем собираются уехать в страны Северной Америки.

«Мексиканцы им отказывают во въезде по причине несоответствия заявленной цели поездки реальной», — добавил Коронелли.

До этого Bloomberg писал о том, что экономическая активность вернувшихся в Россию релокантов обеспечила до трети роста экономики РФ в 2023 году. Тысячи вернувшихся экспатриантов помогают России пережить санкции и добиться хороших экономических показателей, сообщает издание. Но вернувшиеся работники составляют лишь около 0,3% от общего числа занятых, констатировали аналитики.

Ранее российских релокантов пригрозили выгонять из Швеции.