Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Посол заявил о случаях депортации на Кубу релокантов из России

Посол Коронелли: релокантов из России в Латинской Америке депортируют на Кубу

close
Shutterstock

В Латинской Америке фиксируются факты депортации на Кубу релокантов из России. Об этом сообщил посол России на Кубе Виктор Коронелли, передает ТАСС.

«В последнее время были случаи депортации таких категорий наших граждан на Кубу», — проинформировал он и подчеркнул, что такие ситуации не носят массового характера.

Коронелли обратил внимание на то, что главным образом это касается Мексики, но было несколько случаев депортации из Панамы.

Дипломат объяснил, что в Мексику желают попасть те граждане России, которые затем собираются уехать в страны Северной Америки.

«Мексиканцы им отказывают во въезде по причине несоответствия заявленной цели поездки реальной», — добавил Коронелли.

До этого Bloomberg писал о том, что экономическая активность вернувшихся в Россию релокантов обеспечила до трети роста экономики РФ в 2023 году. Тысячи вернувшихся экспатриантов помогают России пережить санкции и добиться хороших экономических показателей, сообщает издание. Но вернувшиеся работники составляют лишь около 0,3% от общего числа занятых, констатировали аналитики.

Ранее российских релокантов пригрозили выгонять из Швеции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами