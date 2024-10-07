Посол Ливана рассказал об усилиях РФ по прекращению огня на Ближнем Востоке

Посол Ливана в РФ Шауки Бу Нассар в интервью «Известиям» заявил об активной работе России на ливано-израильской границе для прекращения огня.

По словам дипломата, ливанский народ ценит поддержку России. Кроме того, у нее есть контакты и влияние в регионе. На прошлой неделе посол встречался с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и спецпредставителем президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаилом Богдановым.

«Я услышал от Лаврова и других российских политиков, что Россия со всей решимостью работает с определенными сторонами, в том числе с израильскими представителями, чтобы призвать к прекращению огня и избежать эскалации военных действий», — рассказал Шауки Бу Нассар.

Он добавил, что РФ может использовать свое влияние, чтобы дать понять Израилю, что военные действия «не принесут решения».

23 сентября Израиль объявил о начале «упреждающей наступательной операции» в Ливане под кодовым названием «Стрелы севера». По заявлению Армии обороны страны, ее целью является инфраструктура «Хезболлы», которую ливанская шиитская группировка строила последние 20 лет. Только на этой неделе израильские ВВС наносили ракетные удары по офисам и штабам движения в Бейруте, бензохранилищу шиитских отрядов, а также по туннелю на границе Ливана с Сирией.

Кроме того, в ночь на 1 октября Армия обороны Израиля объявила об ограниченных наземных рейдах в южном Ливане против «Хезболлы». Израильская армия заявила о «локализованных, целевых сухопутных» операциях в деревнях, расположенных близко к границе, которые представляют непосредственную угрозу для израильских населенных пунктов.

Ранее Макрон выступил за прекращение поставок оружия Израилю.