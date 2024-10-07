Бразилия намерена стать постоянным членом Совета Безопасности ООН

Бразилия желает стать постоянным членом Совета Безопасности ООН. Об этом газете «Известия» сообщил бразильский посол в Российской Федерации Родриго де Лима Баэна Соарес.

По словам дипломата, Бразилия настаивает на необходимости провести реформу Совбеза. В настоящее время этот вопрос находится на стадии обсуждения.

Посол отметил, что его страна имеет все основания для того, чтобы стать постоянным членом СБ ООН. Бразильское правительство полагает, что Совбез должен быть более представительным и инклюзивным для того, чтобы в нем были представлены страны Глобального Юга.

Дипломат также указал, что следует изменить методы работы СБ ООН, чтобы он был более транспарентным и выступал от имени всех членов всемирной организации.

В свою очередь, сотрудник Института перспективных исследований бразильского университета Сан-Паулу Винисиус Родригес Виейра подчеркнул, что реформа Совета Безопасности ООН невозможна без включения в него региональных лидеров из Африки или Латинской Америки. Поэтому Бразилия должна стать одним из первых кандидатом на присоединение в качестве постоянного члена к СБ ООН.

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что ООН напоминает отстающую от рынка старую компанию.

Раннее в России предупредили об «искусственном форсировании» реформы Совбеза ООН.