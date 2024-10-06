Маск поддержал Трампа

Миллиардер Илон Маск сменил фотографию своего профиля в соцсети Х в поддержку кандидата в президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии Дональда Трампа.

На фотографии Маск стоит на фоне Трампа с лозунгом Make America Great Again (с англ. — «Сделаем Америку вновь великой»).

6 октября Маск появился на предвыборном митинге Дональда Трампа в Пенсильвании. Бизнесмен сначала встретился с экс-президентом США и его кандидатом на пост вице-президента Джей Ди Вэнсом за кулисами. При этом на Маске была черная бейсболка с надписью: «Сделаем Америку снова великой». По пути на митинг в Батлере также можно было увидеть рекламный щит с фото основателя Space X и Tesla и лозунгом: «На Маска уповаем».

Также во время предвыборного митинга республиканца в Пенсильвании Маск сравнил Трампа и действующего главу США Джо Байдена, высмеяв последнего.

Ранее Маск предсказал будущее США, если Трамп проиграет на выборах.