В США назвали бессвязные выступления Трампа признаком старения

Выступления 78-летнего кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа со временем стали длиннее и бессвязнее, что может быть признаком старения. Об этом пишет The New York Times.

«С течением времени его речи стали мрачнее, жестче, длиннее, злее, менее целенаправленными, более богохульными и все больше зацикленными на прошлом <…> Он бродит, он повторяется, он блуждает от мысли к мысли — некоторые из них трудно понять, некоторые из них незакончены, некоторые из них фактически фантастические», — отмечает издание.

Согласно компьютерному анализу, которое провело The New York Times, речи Трампа на митингах теперь длятся в среднем 82 минуты по сравнению с 45 минутами в 2016 году.

«Пропорционально он использует на 13% больше терминов «все или ничего», таких как «всегда» и «никогда», чем восемь лет назад, что некоторые эксперты считают признаком преклонного возраста», — пишет издание.

Сам Трамп отвергает любые опасения и настаивает, что прошел когнитивные тесты, результаты которых обещал обнародовать.

«Я два часа обхожусь без телесуфлеров, и если я говорю хоть одно слово немного не так, они говорят: «У него когнитивные нарушения»», — пожаловался Трамп на недавнем митинге.

Он называет свой извилистый стиль «плетением» и утверждает, что это преднамеренная и «блестящая» коммуникационная стратегия, подчеркивает The New York Times.

В конце сентября Трамп во время предвыборной речи в штате Висконсин назвал вице-президента Камалу Харрис и действующего главу Белого дома Джо Байдена умственно отсталыми. По его мнению, только люди с ментальными отклонениями могли проводить ту иммиграционную политику, из-за которой сегодня страдают США.

Ранее Трамп назвал условие своего выхода из президентской гонки.