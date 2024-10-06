Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США назвали бессвязные выступления Трампа признаком старения

NYT: длинные и бессвязные выступления Трампа могут быть признаком старения

close
Evelyn Hockstein/Reuters

Выступления 78-летнего кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа со временем стали длиннее и бессвязнее, что может быть признаком старения. Об этом пишет The New York Times.

«С течением времени его речи стали мрачнее, жестче, длиннее, злее, менее целенаправленными, более богохульными и все больше зацикленными на прошлом <…> Он бродит, он повторяется, он блуждает от мысли к мысли — некоторые из них трудно понять, некоторые из них незакончены, некоторые из них фактически фантастические», — отмечает издание.

Согласно компьютерному анализу, которое провело The New York Times, речи Трампа на митингах теперь длятся в среднем 82 минуты по сравнению с 45 минутами в 2016 году.

«Пропорционально он использует на 13% больше терминов «все или ничего», таких как «всегда» и «никогда», чем восемь лет назад, что некоторые эксперты считают признаком преклонного возраста», — пишет издание.

Сам Трамп отвергает любые опасения и настаивает, что прошел когнитивные тесты, результаты которых обещал обнародовать.

«Я два часа обхожусь без телесуфлеров, и если я говорю хоть одно слово немного не так, они говорят: «У него когнитивные нарушения»», — пожаловался Трамп на недавнем митинге.

Он называет свой извилистый стиль «плетением» и утверждает, что это преднамеренная и «блестящая» коммуникационная стратегия, подчеркивает The New York Times.

В конце сентября Трамп во время предвыборной речи в штате Висконсин назвал вице-президента Камалу Харрис и действующего главу Белого дома Джо Байдена умственно отсталыми. По его мнению, только люди с ментальными отклонениями могли проводить ту иммиграционную политику, из-за которой сегодня страдают США.

Ранее Трамп назвал условие своего выхода из президентской гонки.

Все новости на тему:
Выборы в США — 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами