Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что президента Украины Владимира Зеленского могут ликвидировать из-за провалов на фронте.

«Я не вижу, чтобы у Зеленского был шанс физически пережить это, потому что по мере ухудшения военной ситуации политическая борьба будет становиться все более экстремальной», — сказал он.

Джонсон предположил, что украинскому лидеру повезет, если ему удастся сбежать из страны.

6 октября британский аналитик Александр Меркурис заявил, что Зеленский может сбежать на Запад после поражения. Полковник армии США в отставке Лоуренс Уилкерсон в интервью на YouTube-канале Judging Freedom заявил, что Зеленский осознал, что нападение на российский регион было огромной ошибкой. В результате это привело к отставке ответственных за атаку чиновников. Уилкерсон подчеркнул, что теперь у Зеленского есть только два варианта: сбежать вместе со всеми сбережениями или покинуть этот мир.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.