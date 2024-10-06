Украина направила делегацию в США для обсуждения «плана победы»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отправил в Вашингтон делегацию для обсуждения «плана победы». Об этом сообщает «Страна.ua».

Он подчеркнул, что отправил в США начальника генштаба Анатолия Баргилевича и вице-премьера Ольгу Стефанишину.

По словам главы государства, в Вашингтоне планируется обсудить «план победы», который определит «четкие, конкретные шаги по справедливому прекращению» конфликта, накануне его презентации на встрече в формате «Рамштайн».

До этого сообщалось, что «план победы», который Зеленский подготовил в преддверии официального визита в США, содержит четыре основных пункта. Одним из требований Киева к западным партнерам может стать предоставление гарантий безопасности. Кроме того, украинский лидер планирует убедить Вашингтон в необходимости продолжить операцию на территории Курской области и предоставить его стране некоторые виды современных вооружений. Еще одним пунктом «плана» стало продолжение финансирования Украины со стороны зарубежных союзников.

Ранее на Украине рассказали, как Запад отреагировал на «план победы» Зеленского.