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Вице-президент США прокомментировала давление США на Израиль

Харрис: США продолжат оказывать давление на Израиль по перемирию в секторе Газа

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Evelyn Hockstein/Reuters

США продолжат оказывать давление на правительство Израиля и лидеров арабского мира с целью заключения сделки по перемирию в секторе Газа и освобождению заложников, заявила вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис. Об этом сообщает РИА Новости.

Она подчеркнула, что американская сторона не собирается останавливаться в своем плане по воздействию на Израиль и Ближний Восток, включая арабских лидеров.

Накануне колумнист газеты The New York Times Николас Кристоф заявил, что президент США Джо Байден своими действиями способствовал эскалации конфликта на Ближнем Востоке, продолжив поставлять американское оружие премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху.

По словам Кристофа, наблюдается явный политический провал на Ближнем Востоке, причиной которого является нежелание администрации Байдена эффективно использовать американское влияние для достижения поставленных президентом целей.

В свою очередь сам Нетаньяху заявил, что все страны должны твердо стоять на стороне Израиля в то время, когда ЦАХАЛ сражается с «силами варварства» во главе с Ираном.

Ранее Трамп призвал Байдена разрешить Израилю атаковать ядерные объекты Ирана.

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