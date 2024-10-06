Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Орбан оценил влияние правых партий в Европе

Орбан надеется, что правые придут к власти во Франции и Польше и займут Брюссель

close
Jacob King/Pool Photo/AP

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил надежду, что представители правых вернутся к власти во Франции и Польше. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, правые укрепляют европейскую партию и движутся в сторону объединения в Европе. Орбан утверждает, что они «не остановятся», в результате чего произойдет «разворот» в Париже. Когда правые «вернут» Варшаву, они станут «величайшей политической силой» в Европе.

Венгерский премьер считает, правые должны не уходить из Брюсселя, а «занять» его, отняв у бюрократов и вернув европейскому народу.

В конце сентября канцлер Австрии Карл Нехаммер признал, что Австрийская народная партия проиграла на выборах в парламент.

Правая «Австрийская партия свободы» (FPÖ) по предварительным данным получила 29,2% и заняла первое место на выборах в парламент страны.

В августе высказывались опасения, что победа в Австрии правых сил и их сотрудничество с Венгрией может вызвать в рядах Европейского союза раскол по вопросу Украины.

Ранее заступившийся за офицеров СС политик решил баллотироваться в бундестаг.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами