Орбан оценил влияние правых партий в Европе

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил надежду, что представители правых вернутся к власти во Франции и Польше. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, правые укрепляют европейскую партию и движутся в сторону объединения в Европе. Орбан утверждает, что они «не остановятся», в результате чего произойдет «разворот» в Париже. Когда правые «вернут» Варшаву, они станут «величайшей политической силой» в Европе.

Венгерский премьер считает, правые должны не уходить из Брюсселя, а «занять» его, отняв у бюрократов и вернув европейскому народу.

В конце сентября канцлер Австрии Карл Нехаммер признал, что Австрийская народная партия проиграла на выборах в парламент.

Правая «Австрийская партия свободы» (FPÖ) по предварительным данным получила 29,2% и заняла первое место на выборах в парламент страны.

В августе высказывались опасения, что победа в Австрии правых сил и их сотрудничество с Венгрией может вызвать в рядах Европейского союза раскол по вопросу Украины.

Ранее заступившийся за офицеров СС политик решил баллотироваться в бундестаг.