Возможная победа Майи Санду на президентских выборах в Молдавии 20 октября может привести к внутриполитическому кризису и нестабильности в регионе. Об этом РИА Новости сообщил директор тираспольского института социально-политических исследований и регионального развития, доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Шорников.

«Власти намерены наплевать на все демократические условности и сохранить за Санду президентский пост. Если это произойдет, от легитимности этой власти не останется и следа. Это не убережет Молдову от внутриполитического кризиса», — сказал он.

По мнению Шорникова, создать благоприятную атмосферу для победы у команды Санду не получилось. Он пояснил, что медийное пространство Молдавии насыщено негативными новостями о предвыборной кампании и скандальными сюжетами о действиях властей.

«Уже мало кто верит, что она сможет победить в первом туре. Предположу, что политтехнологи из ее команды уже заняты моделированием сценариев второго тура», — считает эксперт.

Шорников полагает, что в первом туре появятся данные о массовых фальсификаций со стороны команды Санду.

«У Санду есть поддержка властей европейских стран, так что организовать видимость массовости и поголовного голосования диаспоры за Санду они смогут», — добавил он.

Выборы президента в Молдавии состоятся 20 октября, одновременно с референдумом о вступлении страны в Европейский союз.

До этого бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что политика Санду показывает, что она является «роботом с внешним управлением», которым командуют из США и Евросоюза.

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