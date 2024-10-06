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Заступившийся за офицеров СС политик решил баллотироваться в бундестаг

Bild: политик Кра от ультраправой партии АдГ решил избраться в бундестаг

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Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Скандально известный немецкий политик Максимилиан Кра решил избираться в парламент Германии. Об этом сообщает Bild.

По данным таблоида, Кра намерен баллотироваться в бундестаг и переехать в Берлин. Сейчас политик является депутатом Европарламента от крайне правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), но из-за слухов о тесных контактах с Россией, его заподозренного в шпионаже в пользу Китая помощника и высказываний в интервью Кра «стал обузой».

«Переезд в Берлин — видимо, попытка начать все сначала. Добиться этого предполагается посредством дикой кадровой рокировки», — отмечает газета.

Согласно материалу, Кра хотел бы представлять саксонский парламентский округ. Однако руководство АдГ в Саксонии и Берлине «встревожено» намерениями политика. Сам Кра в комментарии Bild заявил, что в Европарламент его выбрали на пять лет и, хотя политические обстоятельства меняются, конкретных планов у него нет.

23 мая правые политические партии Европы поссорились после слов Кра об офицерах СС. Поводом для ссоры между партиями стало интервью, в котором политик заявил, что не всех офицеров СС автоматически нужно записывать в преступники.

Ранее немецкий политик в парике, с вином и под чужим именем пытался вступить в партию противников.

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