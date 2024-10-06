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В Петербурге арестован зампред комитета по инвестициям

Суд в Петербурге отправил под стражу зампреда комитета по инвестициям Шарипова

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга отправил под стражу до 3 декабря заместителя председателя комитета по инвестициям Максима Шарипова. Об этом сообщает в Telegram-канале пресс-служба судов города.

Шарипов просил отправить его под домашний арест, объясняя, что его подставили. Он рассказал, что в кафе, где его задержали за взятку, он якобы встречался со знакомым, который хотел отправиться на СВО, и просил его поддержать.

По версии следствия, 34-летний служащий получил 23,5 млн рублей за содействие в аренде трех земельных участков без проведения торгов. Позднее он потребовал еще 2,5 млн рублей.

До этого экс-депутата Тверской городской думы Степана Черемных арестовали в Москве по делу о посредничестве в получении взятки в особо крупном размере.

Ранее в Приморье начальника таможенного поста задержали по делу о взятках.

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