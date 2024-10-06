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Президент Израиля предложил создать аналог Североатлантического альянса

Президент Израиля Герцог призвал создать аналог НАТО на Ближнем Востоке

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Global Look Press

Президент Израиля Ицхак Герцог призвал политические силы на Ближнем Востоке вместе противодействовать Ирану и сформировать альянс наподобие НАТО для противостояния радикалам. Об этом сообщает Al Arabiya.

Президент Израиля обратился к жителям и политическим силам региона, особенно к народам Ирана и Ливана, с призывом встать на пути Тегерана и его сателлитов.

Он подчеркнул, что реальной угрозой безопасности Ближнего Востока является Иран. Герцог упомянул, что план ответных действий Иерусалима против Тегерана находится на рассмотрении, но не уточнил формат и сроки возможного ответа.

6 октября министр обороны Израиля Йоав Галант посоветовал Ирану взглянуть на результаты действий израильских ВВС в секторе Газа и Бейруте, если Тегеран намерен предпринять новую попытку атаковать территорию еврейского государства.

Накануне премьер Израиля Биньямин Нетаньяху опубликовал обращение к нации, в котором заявил о праве и обязанности Израиля ответить на атаку Ирана.

Ранее ЦАХАЛ признал попадание ракет Ирана по двум авиабазам Израиля.

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Конфликт Ирана и Израиля
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