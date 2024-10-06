Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Орбан заявил, что Италия и Венгрия «не сдадутся» Брюсселю

Орбан: Италия и Венгрия «не сдадутся» Брюсселю, мировым державам и мигрантам

close
Virginia Mayo/AP

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Италию и Венгрию двумя странами, которые борются за свободу и никогда «не сдадутся Брюсселю, мировым державам и мигрантам». Об этом заявил государственный секретарь по международным коммуникациям и связям в офисе венгерского премьера Золтан Ковач на своей странице в социальной сети X, передает ТАСС.

«Мы никогда не сдадимся — ни Брюсселю, ни мировым державам, ни мигрантам», — сказал Орбан в ходе выступления на празднике итальянской партии «Лига» в городе Понтида.

По словам Ковача, венгерский премьер похвалил вице-премьера Италии, лидера партии «Лига» Маттео Сальвини, назвав его героем в Венгрии за обеспечение безопасности границ Италии и защиту европейских стран. Орбан подчеркнул, что Сальвини «заслуживает признания, а не судебного преследования».

Накануне американский предприниматель и миллиардер, инженер Илон Маск в социальной сети поддержал позицию Орбана, который заявил, что вызванные миграцией конфликты могут «разорвать Евросоюз на части».

Ранее Орбан заявил, что мигранты «разбудили» даже Шольца.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами