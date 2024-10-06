Орбан заявил, что Италия и Венгрия «не сдадутся» Брюсселю

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Италию и Венгрию двумя странами, которые борются за свободу и никогда «не сдадутся Брюсселю, мировым державам и мигрантам». Об этом заявил государственный секретарь по международным коммуникациям и связям в офисе венгерского премьера Золтан Ковач на своей странице в социальной сети X, передает ТАСС.

«Мы никогда не сдадимся — ни Брюсселю, ни мировым державам, ни мигрантам», — сказал Орбан в ходе выступления на празднике итальянской партии «Лига» в городе Понтида.

По словам Ковача, венгерский премьер похвалил вице-премьера Италии, лидера партии «Лига» Маттео Сальвини, назвав его героем в Венгрии за обеспечение безопасности границ Италии и защиту европейских стран. Орбан подчеркнул, что Сальвини «заслуживает признания, а не судебного преследования».

Накануне американский предприниматель и миллиардер, инженер Илон Маск в социальной сети поддержал позицию Орбана, который заявил, что вызванные миграцией конфликты могут «разорвать Евросоюз на части».

Ранее Орбан заявил, что мигранты «разбудили» даже Шольца.