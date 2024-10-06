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Стало известно, о чем экс-посол РФ Антонов предупредил США перед отъездом

Экс-разведчик Риттер: Антонов предупредил США о риске ядерной войны

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Wong Maye-E/AP

Бывший посол Москвы в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил американское руководство о риске начала ядерной войны в случае дальнейшей эскалации кризиса на Украине. Об этом в своем аккаунте в социальной сети X написал экс-разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер.

«Когда мы встречались в последний раз <...>, он как раз недавно выступил с предупреждением правительству США о том, что эскалация конфликта на Украине может привести к ядерной войне», — отметил эксперт.

Он обратил внимание, что в результате Вашингтон проигнорировал «протянутую руку дружбы» российского дипломата. Эту ситуацию Риттер назвал «величайшей трагедией нашего времени».

Антонов возглавил посольство РФ в США в 2017 году. До этого он в течение года занимал должность заместителя российского министра иностранных дел, а в 2011–2016 годах работал в качестве заместителя министра обороны страны.

5 октября 2024 года в дипломатическом представительстве Москвы в Вашингтоне объявили о завершении командировки Антонова. На следующий день уже бывший посол прилетел в российскую столицу.

Ранее Антонов заявил, что российским дипломатам в США поступают угрозы физической расправы.

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