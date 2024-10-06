Во Франции проведут международную конференцию в поддержку Ливана

Франция проведет международную конференцию в поддержку Ливана в октябре. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон, его речь официально транслировалась на YouTube-канале Елисейского дворца.

Соответствующее заявление он сделал на заключительной пресс-конференции XIX саммита Франкофонии, который состоялся во Франции.

«Я благодарю партнеров Международной организации франкофонии за то, что они одобрили организацию Францией международной конференции в поддержку Ливана, которая состоится в октябре», — заявил он.

Незадолго до этого сообщалось, что Ливан запросил у российской стороны дипломатическую помощь в решении конфликта на Ближнем Востоке. Соответствующее заявление сделал посол Ливана в РФ Шауки Бу Нассар.

28 сентября Израиль сбросил 85 бомб весом в одну тонну на Бейрут в ходе операции по ликвидации главы шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы. По данным радиостанции «Галей ЦАХАЛ», из всего состава военно-политического руководства группировки живым остается только глава приграничных сил движения Абу Али Рид.

Ранее сообщалось, что сотни европейцев покинули Ливан после начала операции Израиля.