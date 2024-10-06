Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Медведев огорчился, что президент Латвии сломал руку, а не шею

Медведев: жалко, что президент Латвии Ринкевичс сломал руку, а не шею

close
Екатерина Штукина/РИА Новости

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев огорчился переломом руки президента Латвии Эдгарса Ринкевичса. Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале.

«Жалко, что не шею. Ждем», — написал Медведев.

О своей травме президент Латвии сообщил 29 сентября в социальной сети X. По словам советника Ринкевичса по связям с общественностью Мартиньша Дрегериса, травма не отразится на работе главы государства. Он может писать и подписывать документы, отметил советник.

В этом же посте Медведев прокомментировал слова бывшего президента США Дональда Трампа, что при нем войны бы удалось избежать. Он также в ироничной форме выразил сожаление, что экс-глава Белого дома «не был вождем, фараоном, шахом, каганом, султаном, князем, королем, царем, президентом» везде в последние 10 тысяч лет.

Кроме того, зампред Совбеза РФ отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского об особой встрече в формате «Рамштайн».

Ранее Дмитрий Медведев получил должность в «Ростелекоме».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами