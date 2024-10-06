Медведев огорчился, что президент Латвии сломал руку, а не шею

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев огорчился переломом руки президента Латвии Эдгарса Ринкевичса. Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале.

«Жалко, что не шею. Ждем», — написал Медведев.

О своей травме президент Латвии сообщил 29 сентября в социальной сети X. По словам советника Ринкевичса по связям с общественностью Мартиньша Дрегериса, травма не отразится на работе главы государства. Он может писать и подписывать документы, отметил советник.

В этом же посте Медведев прокомментировал слова бывшего президента США Дональда Трампа, что при нем войны бы удалось избежать. Он также в ироничной форме выразил сожаление, что экс-глава Белого дома «не был вождем, фараоном, шахом, каганом, султаном, князем, королем, царем, президентом» везде в последние 10 тысяч лет.

Кроме того, зампред Совбеза РФ отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского об особой встрече в формате «Рамштайн».

Ранее Дмитрий Медведев получил должность в «Ростелекоме».