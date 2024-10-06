Медведев напомнил «нетленку» от Трампа

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале прокомментировал слова бывшего президента США Дональда Трампа, что при нем войны бы удалось избежать.

«Нетленка от Трампа: «Если бы президентом был я, то войны в [вставьте любое] удалось бы избежать!» — написал Медведев.

Он также в ироничной форме выразил сожаление, что Трамп «не был вождем, фараоном, шахом, каганом, султаном, князем, королем, царем, президентом» везде в последние 10 тысяч лет.

Американская газета The New York Times ранее написала о том, что президент РФ Владимир Путин якобы сформировал пренебрежительное мнение экс-президента США Дональда Трампа относительно Украины на личной встрече летом 2017 года. Экс-госсекретарь США Рекс Тиллерсон «вышел из стерильного конференц-зала, достал из кармана записки и передал встревоженным помощникам в Белом доме краткое содержание встречи». Госсекретарь в рамках встречи Путина и Трампа, сообщает NYT, наблюдал, как российский президент «провел мастер-класс по формированию мышления нового американского президента».

Ранее NYT выяснила, что Трамп обсуждал с Путиным оружие для Украины.