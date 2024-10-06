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Маск предсказал будущее США, если Трамп проиграет на выборах

Маск: США станут однопартийной социалистической страной, если Трамп проиграет

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Gonzalo Fuentes/Reuters

Американский предприниматель Илон Маск предсказал будущее США, если кандидат на пост главы государства от Республиканской партии Дональд Трамп проиграет на предстоящих выборах. Об этом генеральный директор Tesla рассказал в социальной сети X.

«Если Дональд Трамп не победит, «демократическая» партия легализует столько нелегалов, что не останется колеблющихся штатов! Америка станет однопартийным социалистическим государством», — написал Маск.

В ночь с 5 на 6 октября Дональд Трамп провел митинг в городе Батлер (штат Пенсильвания), где в июле произошло покушение на него. На мероприятии появился Илон Маск. По данным Associated Press, бизнесмен сначала встретился с экс-президентом США и его кандидатом на пост вице-президента Джей Ди Вэнсом за кулисами.

Позднее предприниматель присоединился к Трампу на сцене. Маск заявил, что республиканец должен выиграть выборы, и призвал американцев отдать голоса за него.

Выборы американского президента пройдут 5 ноября 2024 года.

Ранее Маск высмеял Байдена на предвыборном митинге Трампа.

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