Первый президент Казахстана проголосовал на референдуме по строительству АЭС

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев проголосовал в Астане на референдуме по строительству атомной электростанции (АЭС). Об этом сообщает «Sputnik Казахстан».

Назарбаев принял участие в голосовании на участке в столичном театре «Астана Опера». Опустив бюллетень в урну, политик пожелал всем счастья и ушел. На вопросы журналистов он отвечать не стал.

До этого на общенациональном референдуме по вопросу атомной электростанции проголосовал действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Референдум начался в республике 6 октября. В июне 2022 года министерство энергетики Казахстана сообщило, что станцию планируется расположить на побережье озера Балхаш в селе Улькен Алма-Атинской области. Среди возможных поставщиков технологий власти страны рассматривали Китай, Южную Корею, Россию и Францию.

В середине сентября глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что организация поддержит строительство АЭС в Казахстане.

Ранее глава Казахстана назвал роль международного консорциума в строительстве АЭС.