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Пушков оценил призыв Макрона прекратить поставки оружия Израилю

Сенатор Пушков: слова Макрона об остановке поставок оружия Израилю не имеют веса

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Владимир Трефилов/РИА Новости

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков считает, что призыв президента Франции Эммануэля Макрона прекратить поставки Израилю оружия, которое используется для ведения боевых действий в секторе Газа, не будет иметь продолжения. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

«Макрон к чему-то там опять призвал насчет Израиля, что не имеет большого веса и не будет иметь продолжения. Как обычно», — написал сенатор.

Он отметил, что это просто «слова, слова, слова».

5 октября Макрон высказался за прекращение поставок оружия Израилю. Он объяснил, что сейчас приоритетом является возвращение к политическому разрешению конфликта. Нетаньяху резко отреагировал на это предложение, назвал его «позором». По его мнению, все страны должны твердо стоять на стороне Израиля в то время, когда он сражается с «силами варварства» во главе с Ираном. Нетаньяху считает, что Макрон и ряд других западных лидеров призывают к эмбарго на поставки оружия израильской стороне, но его страна победит всех противников и без помощи Запада.

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