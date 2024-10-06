Стало известно о давних планах Израиля провести операцию по подрыву пейджеров «Хезболлы»

Израильская службы разведки «Моссад» планировала операцию по подрыву пейджеров «Хезболлы» с 2022 года. Об этом написала газета Washington Post (WP) со ссылкой на американские, израильские и региональные источники.

Источники отметили, что в течение девяти лет израильтяне лишь подслушивали членов «Хезболлы», оставляя за собой возможность превратить рации в бомбы в случае будущего кризиса. Но позже израильских разведчиков заинтересовала тенденция движения с переходом на пейджеры.

По данным источников, «Хезболле» два года назад новая линейка пейджеров Apollo показалась идеальной для нужд с разветвленной сетью бойцов. Причем план частично начали исполнять более чем за год до атаки ХАМАС 7 октября 2022 года.

Массовая детонация пейджеров в Ливане произошла вечером 17 сентября. В результате пострадали не менее 2800 человек, восьмерых спасти не удалось, включая 8-летнего ребенка и сына одного из лидеров «Хезболлы».

В министерстве информации Ливана назвали случившееся «израильской агрессией». «Хезболла» сообщила, что начало детальное расследование обстоятельств случившегося.

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