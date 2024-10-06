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В США раскрыли последствия удара Израиля по ядерным объектам Ирана

Экс-глава МО США Эспер заявил об опасности ударов по ядерным объектам Ирана

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Leah Millis/Reuters

Бывший министр обороны Соединенных Штатов Марк Эспер предупредил Израиль о возможных негативных последствиях из-за ударов по ядерным объектам на территории Ирана. Его слова приводит CNN.

Военный счел потенциальную атаку Ирана на ядерные объекты Израиля «значительным ударом», но призвал адекватно оценивать риски.

«Если они хотят подорвать военный потенциал, и вы бы обратили внимание на стратегические объекты, такие как ядерные объекты, <…> то, конечно, опасность заключается в том, что вам придется углубиться в территорию, и есть риск потерять пилота», – заявил Эспер.

Еще одним риском экс-глава МО США называл потенциальные потери среди мирных жителей, которые могут привести к консолидации иранцев вокруг действующей власти. Эспер считает, что это станет негативным развитием событий, так как сейчас якобы власть в Иране «хрупкая», и многие «действительно недовольны» ею.

В свою очередь Джо Байден заявлял, что не одобряет атаку на ядерные объекты Ирана. 4 октября американский президент сообщил, что израильские власти еще не приняли решения о возможных целях в Иране.

Ранее в США заявили, что Нетаньяху уничтожает Газу американским оружием.

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