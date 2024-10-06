В США заявили, что Нетаньяху уничтожает Газу американским оружием

Президент США Джо Байден своими действиями способствовал эскалации конфликта на Ближнем Востоке, продолжив поставлять американское оружие премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху. Об этом заявил колумнист газеты The New York Times Николас Кристоф.

«Байден, вместо того чтобы содействовать установлению мира на Ближнем Востоке, стал поставщиком оружия для уничтожения Газы в войне, которая за год унесла больше жизней женщин и детей, чем любой другой конфликт за последние два десятилетия», — заявил публицист.

Кристоф подчеркнул, что американский лидер на протяжении года призывал к сдержанности, однако поставки оружия в Израиль продолжались, тем самым игнорировались призывы Байдена.

Журналист отметил, что президент США, несмотря на такое положение вещей, не стал вводить серьезных ограничений на использование Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) американского оружия. Кристоф указал, что эта безнаказанность позволила Нетаньяху игнорировать Байдена, в результате чего появился риск вовлеченности США в конфликт на Ближнем Востоке.

По словам Кристофа, наблюдается явный политический провал на Ближнем Востоке, причиной которого является нежелание администрации Байдена эффективно использовать американское влияние для достижения поставленных президентом целей.

В свою очередь сам Нетаньяху заявил, что все страны должны твердо стоять на стороне Израиля в то время, когда ЦАХАЛ сражается с «силами варварства» во главе с Ираном.

Ранее Трамп призвал Байдена разрешить Израилю атаковать ядерные объекты Ирана.