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Генсек ООН призвал прекратить страдания на Ближнем Востоке

Генсек ООН к годовщине атаки 7 октября призвал прекратить бои на Ближнем Востоке

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Mike Segar/Reuters

Мировое сообщество должно не терять надежды и работать над тем, чтобы положить конец страданиям, охватившим Ближний Восток. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, пишет ТАСС.

Соответствующее заявление он сделал в обращении, приуроченном к годовщине атаки боевиков палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.

«Пора освободить заложников. Пора сложить оружие. Пора положить конец страданиям, охватившим регион. Настало время мира, международного права и справедливости», — заявил он.

Он отметил, что ООН будет продолжать делать все возможное для урегулирование конфликта на Ближнем Востоке.

В свою очередь в ЦАХАЛ заявили, что в стране существует угроза терактов по случаю годовщины атаки палестинских радикалов, состоявшейся год назад.

7 октября 2023 года, боевики ХАМАС атаковали территорию Израиля. Они захватили 250 заложников в приграничной зоне. В ответ Израиль начал операцию в Газе с целью уничтожения военных и политических структур ХАМАС и освобождения всех похищенных.

Ранее в США предупредили о возможных угрозах в годовщину нападения ХАМАС на Израиль.

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