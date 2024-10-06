Маск появился на митинге Трампа в Батлере

Американский предприниматель, основатель компаний Space X и Tesla Илон Маск появился на предвыборном митинге кандидата в президента США от Республиканской партии Дональда Трампа в Пенсильвании, передает Associated Press.

По данным агентства, бизнесмен сначала встретился с экс-президентом США и его кандидатом на пост вице-президента Джей Ди Вэнсом за кулисами. При этом на Маске была черная бейсболка с надписью «Сделаем Америку снова великой». По пути на митинг в Батлере также можно было увидеть рекламный щит с фото основателя Space X и Tesla и лозунгом: «На Маска уповаем».

Позднее предприниматель присоединился к Трампу на сцене. Маск заявил, что республиканец должен выиграть выборы и призвал американцев отдать голоса за него.

В ночь с 5 на 6 октября Трамп проводит митинг в городе Батлер (штат Пенсильвания), где в июле произошло покушение на него. The New York Times писала, что перед выступлением Трампа на мероприятии были усилены меры безопасности. Газета отметила, что таким образом сотрудники службы безопасности пытаются исправить проблемы, которые сделали возможным покушение на политика в июле.

13 июля в Батлере выступление Трампа перед избирателями в Пенсильвании прервала стрельба. 20-летний Томас Мэттью Крукс открыл огонь с крыши здания, находившегося за пределами периметра зоны безопасности, одна из пуль попала Трампу в ухо, его вывели со сцены сотрудники секретной службы США. Кроме экс-президента пострадали трое человек, одного из них спасти не удалось. Стрелка ликвидировали, у него нашли полуавтоматическую винтовку AR-15.

Ранее Трамп заявил, что над США смеются во всем мире.