В США усилили меры безопасности перед митингом Трампа на месте первого покушения

Перед выступлением кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа на митинге в Батлере (штат Пенсильвания) меры безопасности были усилены, пишет The New York Times (NYT).

13 июля в этом городе произошло первое покушение на политика — выступление Трампа перед избирателями в Пенсильвании прервала стрельба. 20-летний Томас Мэттью Крукс открыл огонь с крыши здания, находившегося за пределами периметра зоны безопасности, одна из пуль попала Трампу в ухо, его вывели со сцены сотрудники секретной службы США. Кроме экс-президента пострадали трое человек, одного из них спасти не удалось. Стрелка ликвидировали, у него нашли полуавтоматическую винтовку AR-15.

По данным NYT, сейчас на месте проведения митинга развернуты команды наблюдения, разведки и снайперов. Движение по местным дорогам ограничено больше, чем в июле. Над сценой включат систему противодействия дронам. Кроме того, она будет окружена пуленепробиваемым баллистическим экраном. На соседних с местом выступления политика постройках будут дежурить снайперы.

«Был создан единый командный центр, где местные чиновники могут общаться, и были развернуты команды, оснащенные для обнаружения вредных химических, радиологических и биологических агентов», — говорится в материале.

Газета отмечает, что таким образом сотрудники службы безопасности пытаются исправить проблемы, которые сделали возможным покушение на политика 13 июля.

Ранее Маск заявил, что посетит митинг Трампа на месте покушения в Пенсильвании.