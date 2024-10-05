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СМИ узнали о недовольстве демократов «легким» графиком Харрис

Politico: малое число выборных мероприятий Харрис может лишить ее победы

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Brian Snyder/Reuters

Некоторые демократы обеспокоены тем, что их кандидат на пост президента Камала Харрис посвящает недостаточное количество времени предвыборным мероприятиям, пишет Politico со ссылкой на источники.

Они назвали график Харрис «легким» и отметили, что она проводит меньше мероприятий в рамках президентской кампании, чем ее соперник на выборах от Республиканской партии Дональд Трамп. Кроме того, вице-президент США почти полностью избегает спонтанного взаимодействия с избирателями и журналистами.

Со ссылкой на два десятка демократов газета отмечает, что за месяц до выборов нынешний подход может навредить Харрис, в то время как ей следует заняться привлечением не определившихся кандидатов. Тактика вице-президента в материале сравнивается со стратегией Хиллари Клинтон, которая в 2016 году не поехала на предвыборные мероприятия в колеблющийся (где среди избирателей нет однозначной поддержки одной партии) штат Висконсин, что стоило ей победы.

«Мы знаем, что на самом деле это не 2016 год, и это не значит, что она (Харрис. — «Газета.Ru») не поедет в Висконсин... Но мы все равно можем извлечь из этого урок. Трамп снова повсюду, как и тогда. Нам тоже стоит быть», — заявил экс-сотрудник президента США Джо Байдена.

Накануне Politico сообщала, что склонность кандидата в вице-президенты США от Демократической партии Тима Уолза к неточному изложению фактов биографии тоже может оказать влияние на кампанию Харрис.

Ранее гадалка в США предсказала исход президентских выборов.

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Выборы в США — 2024
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