В МИД России оценили слушания в международном арбитраже по иску Украины

Россия считает, что слушания в международном арбитраже по иску Украины по правам в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе прошли успешно, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Кузьмин. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что в рамках слушаний была представлена субстантивная и аргументированная позиция с опорой на правовые и фактологические аргументы.

Дипломат считает, что «судьям есть над чем подумать».

Также Кузьмин заявил, что Россия призывает отклонить все заявленные Украиной требования по иску о правах в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе.

В сентябре Международный арбитражный суд в Гааге начал слушания по иску Украины против России о правах прибрежных государств в Черном море, Азовском море и Керченском проливе. Суд рассматривает претензии Киева относительно якобы несоблюдения Россией экологических стандартов при строительстве Крымского моста. Кроме того, поднимаются вопросы влияния сооружения на судоходство в Азово-Керченской акватории, а также сохранности археологических и исторических объектов у берегов Крыма. Россия просила отклонить претензии Украины.

Ранее в Госдуме раскритиковали претензии Киева на Керченский пролив.