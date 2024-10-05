Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД России оценили слушания в международном арбитраже по иску Украины

МИД: слушания в суде в Гааге по правам в Керченском проливе прошли успешно для РФ

close
Алексей Куденко/РИА «Новости»

Россия считает, что слушания в международном арбитраже по иску Украины по правам в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе прошли успешно, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Кузьмин. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что в рамках слушаний была представлена субстантивная и аргументированная позиция с опорой на правовые и фактологические аргументы.

Дипломат считает, что «судьям есть над чем подумать».

Также Кузьмин заявил, что Россия призывает отклонить все заявленные Украиной требования по иску о правах в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе.

В сентябре Международный арбитражный суд в Гааге начал слушания по иску Украины против России о правах прибрежных государств в Черном море, Азовском море и Керченском проливе. Суд рассматривает претензии Киева относительно якобы несоблюдения Россией экологических стандартов при строительстве Крымского моста. Кроме того, поднимаются вопросы влияния сооружения на судоходство в Азово-Керченской акватории, а также сохранности археологических и исторических объектов у берегов Крыма. Россия просила отклонить претензии Украины.

Ранее в Госдуме раскритиковали претензии Киева на Керченский пролив.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами