Посол объяснил слова о заявке Сирии на вступление в БРИКС ошибкой перевода

Послу Сирии в РФ Башару Джаафари пришлось уточнить свои слова о заявке Дамаска на вступление в БРИКС, передает ТАСС.

Днем 5 октября дипломат сообщил, что Сирия направила письменные просьбы о вхождении в организацию. Однако теперь Джаафари сказал, что его слова о подаче заявки на членство в БРИКС были неправильно переведены.

«Сирия еще ведет серьезные переговоры о вступлении в БРИКС», — объяснил посол.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

БРИКС — межгосударственное объединение, включающее РФ, Бразилию, Индию, КНР, Южную Африку, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопию. Название происходит от англ. BRICS и отсылает к первоначальным пяти участникам организации Brazil, Russia, India, China, South Africa. Первый саммит объединения прошел в 2009 году. На встречах члены БРИКС обсуждают вопросы экономики и геополитики и налаживают сотрудничество по взаимовыгодным проектам.

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