Макрон выступил за прекращение поставок Израилю оружия

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал прекратить поставлять оружие Израилю, которое используется для ведения боевых действий в секторе Газа. Об этом политик заявил в эфире радиостанции France Inter.

«Я считаю, что на сегодняшний день приоритетом является возвращение к политическому разрешению конфликта и прекращение поставок оружия для ведения боевых действий в Газе», — сказал Макрон.

5 октября кандидат в президенты США Дональд Трамп призвал действующего главу страны Джо Байдена разрешить Израилю атаковать ядерные объекты Ирана. Официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер заявлял, что Соединенные Штаты не хотят продолжения эскалации на Ближнем Востоке, однако ракетная атака Ирана по Израилю не должна остаться без ответа.

В ночь на 1 октября ЦАХАЛ объявил о начале «ограниченных, локализованных и целевых рейдов» против объектов «Хезболлы» в приграничной зоне южного Ливана.

Ранее сообщалось, что ЦАХАЛ готовится ответить на ракетную атаку Ирана.