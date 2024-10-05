В США рассказали об отношении западных политиков к военной поддержке Украины

Практически все западные политики уже пришли к выводу, что военная поддержка Украины обречена на провал. Об этом заявил политолог и эксперт по международным отношениям профессор Джон Миршаймер в интервью журналисту Гленну Гринвальду, опубликованном на его YouTube-канале.

Эксперт подчеркнул, что немногие западные политики готовы высказаться о своем понимании ситуации. Когда они говорят о мирном договоре, то подразумевают какое-нибудь соглашение, которое заставит российскую сторону капитулировать и отказаться от присоединенных территорий.

Миршаймер добавил, что подобного не произойдет.

По его словам, внешняя политика США и Североатлантического альянса убедила страны вроде России и Ирана в том, что перед Вашингтоном нельзя демонстрировать слабость или уступчивость.

Накануне обозреватель из США Кристофер Чиввис заявил, что сокращение поддержки Украины может стать рычагом давления на Киев, если тот не захочет принимать стратегию мирного урегулирования.

Он указал на то, что все предложения президента Украины Владимира Зеленского по разрешению конфликта являются нереалистичными и не имеют в себе предложений или существенных шагов для достижения прекращения огня.

Ранее Сырский назвал ситуацию на фронте очень сложной для ВСУ.