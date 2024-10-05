Телеканалы Грузии отказались размещать ролики с кадрами разрушений на Украине

Грузинские оппозиционные телеканалы «Мтавари архи», «Формула» и «ТВ Пирвели» отказались размещать в эфире предвыборные ролики правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», в которых кадры разрушений в результате боевых действий на Украине противопоставляются миру в Грузии. Об этом сообщает ТАСС.

В минутном клипе с левой стороны экрана показываются разрушения на территории украинских городов с подписью «нет войне», а с правой — грузинские достопримечательности с подписью «выбирай мир». Кроме того, в рамках предвыборной кампании «Грузинская мечта» развесила по стране баннеры с противопоставлением военных действий и мирной жизни.

В совместном заявлении оппозиционные телеканалы обратились к международному сообществу, дипломатическим представителям западных стран, гражданским организациям и грузинскому омбудсмену с просьбой поддержать их «в этом принципиальном вопросе».

Выборы депутатов парламента Грузии пройдут 26 октября. Основными соперниками на них являются «Грузинская мечта» (находится у власти уже 12 лет) и партия «Единое национальное движение». Предвыборная кампания правящей партии построена на противопоставлении войны и мира с утверждением о том, что в случае прихода к власти оппозиция откроет в стране новый фронт противостояния с Россией.

4 октября посол ЕС в Грузии раскритиковал баннеры с руинами на Украине, назвав их «возмутительными, постыдными и отвратительными».

Ранее в Грузии предупредили о планах внешних сил стереть страну с карты.