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Политолог заявил, что политики пока не готовы публично говорить о поражении Украины

Политолог Миршаймер: почти все западные политики понимают, что Украина обречена

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Rod Lamkey/Global Look Press

Американский политолог и эксперт по международным отношениям профессор Джон Миршаймер считает, что почти все западные политики осознают, что Украина не сможет добиться большего в конфликте с Россией, но пока не готовы говорить об этом публично. Об этом он заявил в интервью журналисту Гленну Гринвальду на YouTube.

«Практически все западные политики понимают, что Украина обречена. Но я думаю, что пока очень немногие готовы публично об этом высказаться», — сказал он.

По его словам, когда эти политики говорят о мирном договоре между сторонами конфликта, то всегда подразумевают некое соглашение, которое «заставит Россию, по сути, капитулировать и отказаться от присоединенных территорий, пойдя навстречу Украине».

Политолог уверен, что этого не произойдет.

5 октября британская газета Financial Times заявила, что гарантии безопасности для Украины в обмен на контроль России над новыми территориями могут стать основой мирных переговоров. По его данным, такое решение согласовано официальными лицами.

Ранее Столтенберг допустил, что Киеву придется отказаться от ряда территорий.

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