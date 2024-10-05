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Financial Times раскрыла детали предполагаемой сделки по окончанию украинского конфликта

FT: Украине придется уступить РФ территории в обмен на гарантии безопасности

Гарантии безопасности для Украины в обмен на контроль России над новыми территориями могут стать основой мирных переговоров для окончания конфликта. Об этом пишет британское издание Financial Times.

Авторы статьи указывают, что подобное решение якобы уже согласовано официальными лицами и будет выглядеть как молчаливое согласие западных стран на то, что присоединенные к России территории более не являются предметом военного спора, а их возвращение в состав Украины в будущем станет предметом дипломатического обсуждения.

Другим условием мирной сделки должны стать обязательства Украины воздержаться от размещения иностранных войск и ядерного оружия на постоянной основе, если не будет существовать угрозы вторжения.

4 октября бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что киевские власти могут вынужденно отказаться от территорий, которые они утратили в результате конфликта с Российской Федерацией.

Ранее сообщалось, что США рассчитывают на скорое начало урегулирования украинского конфликта.

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