WP рассказала, как ХАМАС готовил «сюрприз» для Израиля

Движение ХАМАС в течение длительного времени готовилось к противостоянию с Израилем, организовав километры туннелей в секторе Газа и получив денежные средства от Ирана. Об этом сообщает газета The Washington Post.

Отмечается, что за шесть месяцев до атаки 7 октября главный лидер ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар встречался с приезжими палестинскими бизнесменами в анклаве.

Как говорится в материале газеты, Синвар якобы сказал, что Израилю «будет сюрприз», намекнув, что подготовка к боевым действиям уже давно велась в самом секторе Газа.

WP сообщает, что движение ХАМАС фактически превратило лабиринт туннелей в Газе в хорошо оснащенные укрепления. Кроме того, как отмечает издание, ХАМАС на фоне изоляции приобрел «поразительный арсенал ракет, взрывчатых веществ и стрелкового оружия, одновременно создавая финансовые и оборонительные сети».

Группировка ХАМАС полагалась на «сторонние деньги», собрав десятки миллионов долларов, часть из которых была из Ирана, пишет издание.

5 октября сообщалось, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала одну из школ в Газе, в которой якобы находились вооруженные радикалы из палестинского движения ХАМАС.

Ранее сообщалось, что исламисты на фоне конфликта на Ближнем Востоке усиливают влияние.