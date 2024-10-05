Посол обвинил США в участии в агрессии Израиля против Сирии

Соединенные Штаты напрямую участвуют в агрессии Израиля против Сирии, Ливана и Газы. Об этом заявил посол Сирии в России Башар Джаафари, слова которого передает ТАСС.

«Израиль пересек все красные линии при прямой поддержке США. К сожалению, Вашингтон принимает прямое участие в агрессии в Газе, в Ливане и против Сирии», — заявил он.

4 октября израильские ВВС атаковали туннель, который прорыт на границе Ливана с Сирией. В ЦАХАЛ заявили, что этот туннель, чья длина составляет порядка 3,5 км, использовался для перевозки и хранения под землей больших партий оружия. 5 октября официальный представитель ЦАХАЛ Авихай Эдри обратился в соцсети X к жителям района Бурдж-эль-Баражна в южном пригороде Бейрута и призвал их срочно эвакуироваться. К посту он прикрепил снимок района, где отмечено здание, которое ливанская шиитская организация «Хезболла» якобы использует как военный объект.

В ночь на 1 октября ЦАХАЛ объявил о начале «ограниченных, локализованных и целевых рейдов» против объектов «Хезболлы» в приграничной зоне южного Ливана.

Ранее Сирия получила от Нижегородской области машины скорой помощи.