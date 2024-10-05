Зеленский сообщил о подготовке к встрече в формате «Рамштайн»

Украина готовится к встрече контактной группы на базе Рамштайн в Германии, на которой будут представлены конкретные шаги для окончания конфликта. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Встреча в этом формате состоится 12 октября. Это будет уже 25-я встреча, но первая на уровне лидеров, отметил Зеленский.

«Представим план победы, четкие, конкретные шаги для справедливого окончания войны», — написал он.

По его словам, решимость партнеров и усиление Украины могут помочь остановить Россию.

1 октября Зеленский заявлял, что новая встреча в формате «Рамштайн» может получиться особенной.

Последняя встреча группы по содействию Украине прошла в начале сентября. На ней стороны, в частности, обсудили поставки Украине средств противовоздушной обороны.

Первая встреча на авиабазе в Германии прошла 26 апреля 2022 года. В рамках встречи, в частности, обсуждаются возможности Украины и координируется помощь стране.

Ранее Зеленский заявил об очень сложной обстановке на линии фронта.