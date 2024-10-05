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В Крыму обвинили США в передаче ВСУ военных разработок

Константинов: США передают Украине свои военные разработки для ударов по РФ

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Kevin Lamarque/Reuters

Соединенные Штаты передают Украине свои военных разработки для ударов ВСУ по территории России. Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Запад избегает столкновения с Россией напрямую, а ударить вглубь — руки чешутся. Вот и передают они свои военные технологии Украине», — подчеркнул он.

По словам Константинова, Запад провоцирует Россию на удар по Украине ядерным оружием, чтобы подорвать ее суверенитет и при этом остаться в стороне.

До этого несколько стран НАТО объявили о новых поставках оружия для Киева. В первом пакете военной помощи на $375 млн будет новинка — управляемая бомба AGM-154A JSOW, которую ВСУ получат в кассетном варианте. Предполагается, что они будут поставлены на вооружение истребителям F-16.

В данном пакете помощи также будут противотанковые управляемые ракеты TOW и Javelin, а также управляемые ракеты HIMARS.

Во второй пакет военной помощи (Ukraine Security Assistance Initiative — USAI), общей стоимостью $2,4 млрд, войдут разного типа беспилотники, комплексы РЭБ, безэкипажные катера, оборудование защищенной радиосвязи. Однако в ближайшее время передать его Киеву не получится.

Ранее Зеленский понадеялся на изменение позиции НАТО по защите неба на Украине.

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